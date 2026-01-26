Mit Audiodeskription - Die Inklusion der KonfettisJetzt kostenlos streamen
CHALLENGE
Folge vom 26.01.2026: Mit Audiodeskription - Die Inklusion der Konfettis
28 Min.Folge vom 26.01.2026
Die „Inklusionsgarde“ der Narragonia Regensburg probt ihren Auftritt für den Fasching. Mit dabei sind Vroni und Markus sowie viele weitere Kinder und Jugendliche mit und ohne Einschränkung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: abm inclumedia e.V.