Mit Gebärdensprache - Geschaukelt, nicht gerührt: Die James Bond ChallengeJetzt kostenlos streamen
CHALLENGE
Folge vom 27.04.2026: Mit Gebärdensprache - Geschaukelt, nicht gerührt: Die James Bond Challenge
29 Min.Folge vom 27.04.2026
In einer neuen Ausgabe von yoin, dem inklusiven Magazin für Menschen mit und ohne Behinderung gibt es wieder spektakuläre Challenges für unsere Moderator:innen. So muss Kim unter anderem einen Vodka Martini auf einer Riesenschaukel mixen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: abm inclumedia e.V.