Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 20: Freund oder Feind?
42 Min.Ab 12
Cole ist hin- und hergerissen zwischen seiner Liebe zu Phoebe und dem Ziel, seinen Vater zu befreien. Um an zwei machtvolle Amulette zu kommen, muss er die Hexen töten, in deren Besitz sich diese Amulette befinden. Als sein Mentor in Balthasar schlüpft und vor Phoebes Augen eine unschuldige Hexe tötet, die zudem ihre Freundin ist, kündigt ihm diese ihre Zuneigung auf. Inzwischen hat Piper eine neue starke Macht erhalten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.