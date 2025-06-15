Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 6: Die Macht der Gefühle
42 Min.Ab 12
Prue bemerkt Hinweise, die sie an einen bestimmten Ort führen. Ihnen folgend, kommt sie zu einem alten Haus, das abgerissen werden soll. Darin lebt ein Empath, der dazu verdammt ist, die Gefühle der Menschen mitzuempfinden und mitzuerleiden. Prue will ihn von dieser zweifelhaften und leidensvollen Gabe befreien - und diese wird dabei auf sie übertragen. Nun braucht sie dringend die Hilfe ihrer Schwestern, will sie nicht durch die auf sie einstürmenden Gefühle verrückt werden.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
