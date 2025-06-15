Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 10: Wenn der Eismann kommt
41 Min.Ab 12
Bei dem sogenannten Eismann handelt es sich um einen Sterblichen, der vom "Hohen Rat" auserwählt wurde, um dämonische Kinder einzufangen. Dazu spielt er einen Teufelsakkord, von dem die Kinder angezogen werden. Als Prue und Phoebe Zeuginnen werden, geraten sie ebenfalls in den Eiswagen. Den beiden gelingt es, die Kinder in die richtige Welt zurückzubringen. Zu spät bemerken sie, dass sie damit einen großen Fehler gemacht haben - ihn zu korrigieren, ist alles andere als einfach.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.