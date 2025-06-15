Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 3Folge 10
Folge 10: Wenn der Eismann kommt

41 Min.Ab 12

Bei dem sogenannten Eismann handelt es sich um einen Sterblichen, der vom "Hohen Rat" auserwählt wurde, um dämonische Kinder einzufangen. Dazu spielt er einen Teufelsakkord, von dem die Kinder angezogen werden. Als Prue und Phoebe Zeuginnen werden, geraten sie ebenfalls in den Eiswagen. Den beiden gelingt es, die Kinder in die richtige Welt zurückzubringen. Zu spät bemerken sie, dass sie damit einen großen Fehler gemacht haben - ihn zu korrigieren, ist alles andere als einfach.

