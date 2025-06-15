Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 13: Das Böse in mir
43 Min.Ab 12
Während sich Piper und Leo mitten in den Hochzeitsvorbereitungen befinden, taucht Cole wieder auf, um sich mit Phoebe auszusöhnen. Kurz darauf geschieht etwas Furchtbares: Prues Date entpuppt sich als böser Zauberer, der sie entführt. Nachdem niemand Prue finden kann, wendet sich Phoebe an Cole, der gerne helfen will - obwohl er dabei sein Leben riskiert. Prue ist mittlerweile klar geworden, dass der Zauberer sie im Auftrag der bösen Priesterin Dantalian entführt hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.