Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 22: Das Ende
41 Min.Ab 12
Die drei Schwestern beschließen, Dr. Griffiths mit nach Hause zu nehmen, um ihn vor dem Dämon Shax zu schützen. Doch der Dämon greift trotzdem an und verletzt Piper und Prue. Diese versuchen, Shax nachzusetzen und werden dabei dummerweise auf offener Straße von einem Kamerateam gefilmt. Darauf bricht vor dem Hause Halliwell das Chaos los: Als Piper von einer Verrückten angeschossen wird, willigt Phoebe auf einen folgenschweren Handel mit der Unterwelt ein.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.