Totgesagte leben länger

sixxStaffel 8Folge 1
41 Min.Ab 12

Nachdem man sie nach einem Unfall alle für tot hält, genießen die Halliwells ihr dämonenfreies Leben. Sie mischen sich sogar unter die Gäste ihrer eigenen Trauerfeier - natürlich in anderer Gestalt. Dort lernt Phoebe den charmanten Dex kennen. In einer ihrer Visionen sieht sie, dass Dex ihr zukünftiger Ehemann sein wird! Währenddessen versucht ein Dämon, das Haus der Halliwells in seinen Besitz zu bringen und sich damit zum Herrscher der Unterwelt aufzuschwingen ...

