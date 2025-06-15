Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 12: Mit gleicher Münze
42 Min.Ab 12
Henry und Paige versuchen für Nick, einen vorbestraften Ex-Marine, ein Darlehen zu bekommen. Billie kommt zufällig dazu. Als der Bankmanager das verweigert, rastet Nick aus und nimmt alle Kunden und Angestellten als Geiseln, darunter auch die Hexen und Henry. Ganz außer Kontrolle gerät die Situation, als ein Besetzer-Dämon in Nick fährt ... Phoebe und Piper haben währenddessen beim dritten Geburtstag von Wyatt ebenfalls alle Hände voll zu tun ...
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.