Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 8: Yin und Yang
41 Min.Ab 12
Als Billie einen Gürtel findet und anprobiert, verwandelt sie sich in eine Art Supergirl. Der sogenannte Gürtel von Hippolyte verleiht seiner Trägerin große Kräfte - und lässt sich nicht mehr lösen. Als die böse Zauberin Zira vom Auftauchen des Gürtels erfährt, will sie sich seine Kräfte zunutze machen, um alle männlichen Dämonen zu töten. Billie gerät in die Fänge von Zira und muss ihr helfen, ihren teuflischen Plan umzusetzen. Die Mächtigen Drei sind wieder einmal gefragt ...
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
