Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 11: Billies Killer-Eltern
41 Min.Ab 12
Der Besuch von Billies Eltern endet im Desaster. Billie hat ihnen niemals verziehen, dass sie nach der Entführung ihrer Schwester keine Nachforschungen angestellt haben. Als sie ihnen vorwirft, ein Gefühlsleben wie eiskalte Berufskiller zu haben, verwandeln sie sich tatsächlich in Berufskiller! Anscheinend verfügt Billie über eine neue Zauberkraft: die Projektion. Leider nehmen Billies Killer-Eltern gleich einen Auftrag an, und die Hexen bekommen neue Arbeit ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.