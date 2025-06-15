Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 8Folge 22
Folge 22: Das Vermächtnis der Halliwells

41 Min.Ab 12

Piper und Leo müssen - mit der Hilfe von Coops Ring - eine Reise durch die Zeit unternehmen, um die Geschehnisse zu verändern, die zum Tod von Pipers Schwestern geführt haben. Ein schwieriges Unterfangen, bei dem die beiden auf zahlreiche bekannte Gesichter treffen, die sehr darum bemüht sind, Piper in ihrer Not zu helfen. Aber auch Billie ist nicht untätig: Sie nutzt ihre Kraft der Projektion, um ebenfalls in die Vergangenheit zu reisen ...

