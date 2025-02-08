Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 3: Spurlos verschwunden
45 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12
Am Paraná-Fluss im Norden Argentiniens werden zahllose Fischer gewaltsam von unbekannten Kreaturen ins Wasser gezogen - manche von ihnen kommen nie wieder an die Oberfläche. Cyril wagt sich immer tiefer in die von Kaimanen und Piranhas bevölkerten Sümpfe, um herauszufinden, welche Bestie stark genug sein könnte, einen Menschen unter Wasser zu ziehen.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited