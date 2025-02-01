Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 1: Killer unter Strom
45 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 12
Ein Zitteraal kann einen Stromschlag von 700 Volt abgeben, um seine Beute zu töten. Aber reicht das aus, um einen Menschen zu töten? Obwohl diese Kreaturen in zahllosen Mythen und Legenden des Amazonas auftauchen, ist vieles über sie noch unbekannt. Um dieses geheimnisvolle Wesen zu erforschen, begibt sich Cyril in ein Abenteuer voller Gefahren.
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Genre:Angeln
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited