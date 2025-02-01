Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 2vom 01.02.2025
Folge 2: Tödlicher Biss

45 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 12

Jedes Jahr werden hunderte von Menschen in Florida und auf den Bahamas von Haien, Barrakudas und Wahoos verletzt. Doch was steckt hinter diesen Angriffen? Cyril will herausfinden, ob diese Raubtiere wirklich verantwortlich sind oder ob die Menschen die Angriffe selbst provoziert haben.

