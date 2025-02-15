Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 6: Dschungelfieber
45 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12
Der Dschungel Guyanas in Südamerika ist bekannt für seine wilden und ungezähmten Gebiete. Cyril begibt sich auf eine gefährliche Mission flussaufwärts, tief in den Regenwald, jenseits der Gebiete, in denen Goldgräber nach Reichtümern suchen. Dabei weicht er Stachelrochen und Kaimanen aus und trotzt tödlichen Stromschnellen, bis er die Heimat des brutalen Rotflossen-Antennenwelses erreicht.
Genre:Angeln
Produktion:CA, 2016
Copyrights:© Banijay Rights Limited