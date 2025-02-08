Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 4: Piranha-Angriff
45 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12
Piranhas haben rasiermesserscharfe Zähne und sind als gnadenlose Räuber bekannt. Doch wie gefährlich sind sie für uns Menschen? Cyril reist tief in den Amazonas, um den sagenumwobenen Schwarzen Piranha ausfindig zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited