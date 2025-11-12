Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show

Nichts für schwache Nerven

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 12.11.2025
Nichts für schwache Nerven

Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show

Folge 4: Nichts für schwache Nerven

105 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Einer von 5 Menschen kann sein normales Leben kurz hinter sich lassen und Hauptdarsteller in dem Joyn-Kurzfilm "Ich war letztes Mal schon so schlecht 2" an der Seite von Chris Tall, Vanessa Mai, Kaya Yanar und Daniel Boschmann werden. Wer nutzt die Chance und krallt sich gleichzeitig auch noch 10.000 Euro?

