Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show

Kurzfilm: Ich war letztes Mal schon so schlecht 2

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 12.11.2025
Kurzfilm: Ich war letztes Mal schon so schlecht 2

Kurzfilm: Ich war letztes Mal schon so schlecht 2Jetzt kostenlos streamen

Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show

Folge 4: Kurzfilm: Ich war letztes Mal schon so schlecht 2

6 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Julian hat nicht nur die 10.000 Euro in Chris Talls Show "Chris du mich berühmt" gewonnen, sondern auch eine Rolle in diesem Film. An der Seite von Chris Tall, Kaya Yanar, Vanessa Mai und Daniel Boschmann gibt er als Arzt sein Leinwand-Debüt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show
ProSieben
Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show

Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show

Alle 1 Staffeln und Folgen