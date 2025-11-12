Kurzfilm: Ich war letztes Mal schon so schlecht 2Jetzt kostenlos streamen
Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show
Folge 4: Kurzfilm: Ich war letztes Mal schon so schlecht 2
6 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Julian hat nicht nur die 10.000 Euro in Chris Talls Show "Chris du mich berühmt" gewonnen, sondern auch eine Rolle in diesem Film. An der Seite von Chris Tall, Kaya Yanar, Vanessa Mai und Daniel Boschmann gibt er als Arzt sein Leinwand-Debüt.
