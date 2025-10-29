Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 29.10.2025
Folge 2: Alles für die Liebe

110 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

In dieser Folge dreht sich alles um die Liebe. 10 Frauen versuchen, die Hauptrolle im Joyn-Kurzfilm "Chris du mich rum? Im Tal der Tränen" an der Seite von Chris Tall, Rick Kavanian, Daniel Boschmann und Mario Basler sowie 10.000 Euro zu gewinnen.

