ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 29.10.2025
6 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Heike hat sich gegen ihre Konkurrentinnen durchgesetzt und sich die Hauptrolle im Kurzfilm "Chris du mich rum? Im Tal der Tränen" ergattert. An der Seite von Chris Tall, Rick Kavanian, Mario Basler und Daniel Boschmann gibt sie ihr schauspielerisches Talent zum Besten.

