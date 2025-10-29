Kurzfilm: Chris du mich rum? Im Tal der TränenJetzt kostenlos streamen
Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show
Folge 2: Kurzfilm: Chris du mich rum? Im Tal der Tränen
6 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Heike hat sich gegen ihre Konkurrentinnen durchgesetzt und sich die Hauptrolle im Kurzfilm "Chris du mich rum? Im Tal der Tränen" ergattert. An der Seite von Chris Tall, Rick Kavanian, Mario Basler und Daniel Boschmann gibt sie ihr schauspielerisches Talent zum Besten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben