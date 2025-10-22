Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show

Kurzfilm: Tattoo Tataaaa 14

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 22.10.2025
Kurzfilm: Tattoo Tataaaa 14

Kurzfilm: Tattoo Tataaaa 14Jetzt kostenlos streamen

Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show

Folge 1: Kurzfilm: Tattoo Tataaaa 14

6 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Janina hat es geschafft: Sie hat sich die Hauptrolle im Kurzfilm "Tattoo Tataaaa 14" erspielt und darf nun ihr Filmdebüt an der Seite von Chris Tall, Vanessa Mai, Rick Kavanian und Eko Fresh geben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show
ProSieben
Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show

Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show

Alle 1 Staffeln und Folgen