Staffel 1Folge 1
Claudias House of Love
Folge 1
59 Min.Ab 12
Claudia Obert wartet darauf, dass zehn Männer ihr Reich betreten und sie ihnen ihr Haus zeigen darf. Während der Erkundungstour gibt es bereits die erste Liebesherausforderung, bei dessen Erfolg eine private Weinprobe im Chalet winkt.
Claudias House of Love
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Endemol Shine Germany