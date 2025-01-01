Staffel 1Folge 2
Claudias House of Love
Folge 2
47 Min.Ab 12
Einer der Männer löst einen Streit aus, weshalb die Gemüter gleich zu Beginn überkochen. Bei der nächsten Love Challenge müssen die Männer zeigen, wie kreativ sie sind, indem sie den Pinsel schwingen, um Claudia erotisch darzustellen.
Claudias House of Love
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Endemol Shine Germany