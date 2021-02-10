Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Claudias House of Love

JoynStaffel 1Folge 7vom 10.02.2021
Folge 7

Folge 7Jetzt kostenlos streamen

Claudias House of Love

Folge 7: Folge 7

54 Min.Folge vom 10.02.2021Ab 12

Nach einer feuchtfröhlichen Nacht müssen alle Beteiligten zusammen anpacken und aufräumen. Bei der vorletzten Love-Challenge müssen die Herren der Schöpfung Claudia beweisen, dass sie einen Cocktail zusammenstellen können - auf einem Laufband.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Claudias House of Love
Joyn

Claudias House of Love

Alle 1 Staffeln und Folgen