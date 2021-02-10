Staffel 1Folge 7vom 10.02.2021
Claudias House of Love
54 Min.Ab 12
Nach einer feuchtfröhlichen Nacht müssen alle Beteiligten zusammen anpacken und aufräumen. Bei der vorletzten Love-Challenge müssen die Herren der Schöpfung Claudia beweisen, dass sie einen Cocktail zusammenstellen können - auf einem Laufband.
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Endemol Shine Germany