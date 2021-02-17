Staffel 1Folge 9vom 17.02.2021
Claudias House of Love
Folge 9: Folge 9
62 Min.Ab 12
Claudia und Antonio zeigen in dieser Episode die Zeit nach den Aufzeichnungen im Haus. Nachdem zehn Kandidaten um Claudias Herz gebuhlt haben, konnte Don Antonio sie für sich gewinnen. Nun steht in Düsseldorf und Hamburg ein Wiedersehen an.
Claudias House of Love
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Endemol Shine Germany