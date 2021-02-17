Staffel 1Folge 8vom 17.02.2021
Claudias House of Love
Folge 8
48 Min.Folge vom 17.02.2021Ab 12
Claudia lädt die Männer zur finalen Love Challenge ein, woraufhin sie sich für einen entscheidet. Doch hat es die Herausforderung in sich, denn sie müssen sich körperlich verausgaben und Gedichte verfassen sowie ihr Erinnerungsvermögen abrufen.
Claudias House of Love
Genre:Unterhaltung, Reality
© Joyn / Endemol Shine Germany