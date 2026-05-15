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Club der magischen Dinge Staffel 2

Club der magischen Dinge: Das große Niesen

ORF KidsStaffel 1Folge 44vom 15.05.2026
Club der magischen Dinge: Das große Niesen

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Club der magischen Dinge Staffel 2

Folge 44: Club der magischen Dinge: Das große Niesen

24 Min.Folge vom 15.05.2026

Der „Club der magischen Dinge“ ist dazu verdonnert Kunstgegenstände in Maxwells Bibliothek auszupacken. Dabei entdeckt Darra eine merkwürdige Dose, in der sich magischer Staub befindet, der dazu führt, dass alle, die ihn einatmen, niesen müssen. Diese Nieser haben jedoch das Verschwinden von Gegenständen und Personen zur Folge. Auch Kyra, die sich mit Mathilda zum Essen trifft, hat den Staub eingeatmet. Imogen versucht weiterhin herauszufinden, wer hinter den rätselhaften Graffitis steckt. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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