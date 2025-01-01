Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 11: Mord auf Bestellung
44 Min.Ab 12
Ein ehemaliger College-Professor, Roy Minard, bittet Rush darum, die Akten eines Mordfalls erneut zu öffnen, in dem er einst einer der Hauptverdächtigen war. Es ging damals um den Mord an einer seiner Studentinnen, Holly Rickter, mit der er eine Affäre hatte. Zwar fand man keine Beweise dafür, dass er sie umgebracht hatte, aber er hatte dennoch den Dienst quittieren müssen. Noch immer beteuert er seine Unschuld und erörtert gegenüber Rush eine neue Theorie des Falles ...
