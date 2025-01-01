Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 2: Eine explosive Überraschung
43 Min.Ab 12
Die Verlobte des Feuerwehrmannes Rob Deamer bittet Lilly um Hilfe: Sie soll beweisen, dass ein Mann namens Albert Miller verantwortlich für den Mord an Robs erster Frau ist. Lilly muss tief in der Vergangenheit graben, doch als Robs Tochter Gwen beginnt, Miller zu bedrohen, entdeckt Lilly, dass es auch in Robs Leben Ungereimtheiten gibt: seltsame Beziehungen und heimliche Ehen, die gewaltsam endeten. Im Laufe ihrer Ermittlungen stößt sie auf einen neuen Verdächtigen ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen