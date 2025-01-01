Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Detective Lilly Rush wird von einer 75-jährigen Frau aufgesucht, die endlich Gerechtigkeit für ihren ermordeten Sohn sucht. Dieser wurde 1964 das Opfer einer Hetzjagd auf Schwule. Als die Frau das Ende ihres Lebens nahen fühlt, will sie, dass der Fall noch einmal aufgerollt wird, denn sie glaubt, dass die Polizei ihn damals zu schnell zu den Akten gelegt hatte - aus Duckmäuserei gegenüber der in den 60ern gültigen "Moral", die Schwule zwang, ein Doppelleben zu führen ...
