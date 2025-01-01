Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 1: Mord verjährt nicht
44 Min.Ab 12
Lilly wird von einer Frau um ein Gespräch gebeten, die vor Jahren bei der einflussreichen Familie Whitley angestellt war. Damals wurde die Freundin von Todd Whitley, dem Sohn des Hauses, tot aufgefunden. Aus Angst, ihren Job zu verlieren, hatte die Angestellte der Polizei verschwiegen, dass Todd kurz zuvor mit einem Tennisschläger auf das Mädchen eingeprügelt hatte. Nun möchte sie ihr Gewissen erleichtern - und für Lilly beginnt eine Reise in die Vergangenheit ...
