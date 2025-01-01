Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 19: Geschwisterliebe
42 Min.Ab 12
Der rätselhafte Selbstmord von P.J. Prosser führt Rush und Valens dazu, einen Fall aus dem Jahre 1992 neu aufzurollen. Damals wurde eine junge Frau namens Vanessa Prosser nach dem Verlassen einer politischen Veranstaltung in der Wahlnacht ermordet. Bei ihren Nachforschungen finden die Detectives heraus, dass P.J. Prosser Vanessas biologischer Vater war - doch damit nicht genug ...
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
