Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

WarnerStaffel 2Folge 15
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 15: Die Kraft der Wünsche

43 Min.Ab 12

Der Fall des Teenagers Colin, der 1993 von einem Zug überfahren wurde, wird neu aufgerollt. Man findet an seinem Todestag Zeichnungen am Grab, die darauf hinweisen, dass er damals umgebracht wurde. Bei ihren Recherchen erfahren die Ermittler, dass der Junge geistig zurückgeblieben war und sein Vater deshalb die Familie verlassen hatte. Colins Mutter konnte die Kosten für seine Betreuung nicht mehr zahlen. Als sie auch noch an Krebs erkrankte, war die Situation aussichtslos ...

