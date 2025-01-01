Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 11: Die Sekte
43 Min.Ab 12
Lilly Rush muss noch einmal den Selbstmord des Sektenmitglieds Matthew aus dem Jahr 1978 untersuchen, der sich nur wenige Tage, nachdem seine Eltern einen so genannten "Deprogrammierer" engagiert hatten, tötete. 26 Jahre später glaubt Matthews Schwester Beth immer noch nicht, dass ihr Bruder damals freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Sie erfährt, dass derselbe Deprogrammierer jetzt des Mordes an einem anderen Sektenmitglied angeklagt ist, und bittet Rush, ihr zu helfen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen