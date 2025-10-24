Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 16: Selbstjustiz
44 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Stillmans Bruder, der Priester ist, vertraut Stillman eine Information an: 1993 hätte ein Kleinkrimineller seine Mittäterschaft an der Entführung des kleinen Jungen Kyle Bream zugegeben. Kyle wurde damals ertrunken in Salem Harbour angeschwemmt. Nach dem Tod des Gangsters fühlt Stillmans Bruder sich nicht mehr an das Beichtgeheimnis gebunden - und deshalb können die Recherchen wieder aufgenommen werden. Die Ermittlungen führen in die Kinderporno-Szene ...
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen