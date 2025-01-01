Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 19: Schwarz und Weiß
44 Min.Ab 12
Jeffries ist der Einzige, der einen Mord aus dem Jahr 1963 nie vergessen hat: Damals wurde ein junger Schwarzer getötet, und er entdeckte die Leiche. Als eines Tages am Ort des Verbrechens keine Blumen mehr für den Toten liegen, fällt dies Jeffries sofort auf. Er rollt den Fall noch einmal auf, und die Zeit der Rassenunruhen erscheint wieder vor seinem inneren Auge. Schwarze und weiße noch lebende Zeitzeugen werden zum Fall des toten Jungen befragt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen