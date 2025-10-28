Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Verhängnisvolle Sucht

Staffel 2Folge 18vom 28.10.2025
Verhängnisvolle Sucht

Verhängnisvolle SuchtJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 18: Verhängnisvolle Sucht

43 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Megan, die Jugendliebe von Nick Vera, bittet den Detective um Hilfe: Sie möchte den Unfalltod ihrer Schwester Sloane, die vor zehn Jahren ums Leben kam, erneut untersuchen lassen. Sie glaubt nicht, dass Sloane, die angeblich betrunken gefahren war, die alleinige Schuld an dem Geschehen trug. Die Ermittlungen Veras und seiner Kollegen bringen viel Deprimierendes zutage, und es stellt sich heraus, dass verschiedene Personen mitverantwortlich für Sloanes Tod waren ...

