Folge 2: Staffel 01 Folge 02: Wenn's zwei mal klingelt
49 Min. 16.01.2023 Ab 6
Auch in der zweiten Folge stellen sich Kabarettist & Hobby-Koch Gerald Fleischhacker gemeinsam mit Tiroler-Haubenköchin Viktoria Fahringer wieder der Herausforderung, eine fremde Küche in ein Kochstudio umzuwandeln. Diesmal treten die beiden gegen den ehemaligen Politiker Sepp Schellhorn und Kabarettist Thomas Maurer an.
