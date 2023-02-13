Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cooking Comedians

Staffel 01 Folge 06: Ein musikalisches Finale

PULS 4Staffel 1Folge 6vom 13.02.2023
Staffel 01 Folge 06: Ein musikalisches Finale

Staffel 01 Folge 06: Ein musikalisches FinaleJetzt kostenlos streamen

Cooking Comedians

Folge 6: Staffel 01 Folge 06: Ein musikalisches Finale

48 Min.Folge vom 13.02.2023Ab 6

Kochen mit dem, was da ist? Das ist ja im eigenen Zuhause schon eine große Herausforderung. Aber dann auch noch in fremden Küchen, wo man keine Sekunde weiß, was einen erwartet? Genau dieser Challenge stellen sich im großen Finale von "Cooking Comedians" zwei Teams.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cooking Comedians
PULS 4
Cooking Comedians

Cooking Comedians

Alle 1 Staffeln und Folgen