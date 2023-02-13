Staffel 01 Folge 06: Ein musikalisches FinaleJetzt kostenlos streamen
Cooking Comedians
Folge 6: Staffel 01 Folge 06: Ein musikalisches Finale
48 Min.Folge vom 13.02.2023Ab 6
Kochen mit dem, was da ist? Das ist ja im eigenen Zuhause schon eine große Herausforderung. Aber dann auch noch in fremden Küchen, wo man keine Sekunde weiß, was einen erwartet? Genau dieser Challenge stellen sich im großen Finale von "Cooking Comedians" zwei Teams.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cooking Comedians
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Comedy, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4