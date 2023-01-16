Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cooking Comedians

Staffel 01 Folge 02: Wenn's zwei mal klingelt

PULS 4 Staffel 1 Folge 2 vom 16.01.2023
49 Min. Folge vom 16.01.2023 Ab 6

Auch in der zweiten Folge stellen sich Kabarettist & Hobby-Koch Gerald Fleischhacker gemeinsam mit Tiroler-Haubenköchin Viktoria Fahringer wieder der Herausforderung, eine fremde Küche in ein Kochstudio umzuwandeln. Diesmal treten die beiden gegen den ehemaligen Politiker Sepp Schellhorn und Kabarettist Thomas Maurer an.

PULS 4
