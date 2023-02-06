Staffel 01 Folge 05: Ein heißer ZweikampfJetzt kostenlos streamen
Cooking Comedians
Folge 5: Staffel 01 Folge 05: Ein heißer Zweikampf
50 Min.Folge vom 06.02.2023Ab 6
Kochen mit dem, was da ist? Das ist ja im eigenen Zuhause schon eine große Herausforderung. Aber dann auch noch in fremden Küchen, wo man keine Sekunde weiß, was einen erwartet? Genau dieser Challenge stellt sich Kabarettist & Hobby-Koch Gerald Fleischhacker gemeinsam mit Tiroler-Haubenköchin Viktoria Fahringer. Ihre Gegner diesmal: Kabarettist Stefano Bernardin & Freund Paolo Vitale.
