Staffel 01 Folge 01: Aus Küche wird Bühne
Cooking Comedians
Folge 1: Staffel 01 Folge 01: Aus Küche wird Bühne
51 Min.Folge vom 09.01.2023Ab 6
Kochen mit dem, was da ist? Das ist ja im eigenen Zuhause schon eine große Herausforderung. Aber dann auch noch in fremden Küchen, wo man keine Sekunde weiß, was einen erwartet? Genau dieser Challenge stellt sich Kabarettist & Hobby-Koch Gerald Fleischhacker gemeinsam mit Tiroler-Haubenköchin Viktoria Fahringer. Ihre Gegner diesmal: Kabarettist Michi Buchinger und Food-Influencerin Carina Berry.
Genre:Kochen, Comedy
