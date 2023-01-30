Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cooking Comedians

Staffel 01 Folge 04: Beim Kochen geht's bergab

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 30.01.2023
Staffel 01 Folge 04: Beim Kochen geht's bergab

49 Min.Folge vom 30.01.2023Ab 6

Kochen mit dem, was da ist? Das ist ja im eigenen Zuhause schon eine große Herausforderung. Aber dann auch noch in fremden Küchen, wo man keine Sekunde weiß, was einen erwartet? Genau dieser Challenge stellt sich Kabarettist & Hobby-Koch Gerald Fleischhacker gemeinsam mit Tiroler-Haubenköchin Viktoria Fahringer. Ihre Gegner diesmal: Schauspielerin Aida Loos & Köchin Mimi von Mimilicious.

