Peter Pacult & Toni PfefferJetzt kostenlos streamen
Copa Pelé – Legenden mit Schmäh
Folge 1: Peter Pacult & Toni Pfeffer
70 Min.Folge vom 27.04.2026
Zum Auftakt treffen zwei echte Größen des österreichischen Fußballs aufeinander: Peter Pacult und Toni Pfeffer. Gemeinsam blicken sie zurück auf ihre Karrieren, erzählen legendäre Geschichten aus Kabine und Trainerbank und liefern ihren ganz eigenen Blick auf den Fußball von früher und heute.
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Copa Pelé – Legenden mit Schmäh
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Talk
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4