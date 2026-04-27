Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Copa Pelé – Legenden mit Schmäh

Peter Pacult & Toni Pfeffer

Joyn ATStaffel 1Folge 1vom 27.04.2026
Peter Pacult & Toni Pfeffer

Peter Pacult & Toni PfefferJetzt kostenlos streamen

Copa Pelé – Legenden mit Schmäh

Folge 1: Peter Pacult & Toni Pfeffer

70 Min.Folge vom 27.04.2026

Zum Auftakt treffen zwei echte Größen des österreichischen Fußballs aufeinander: Peter Pacult und Toni Pfeffer. Gemeinsam blicken sie zurück auf ihre Karrieren, erzählen legendäre Geschichten aus Kabine und Trainerbank und liefern ihren ganz eigenen Blick auf den Fußball von früher und heute.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Copa Pelé – Legenden mit Schmäh
Joyn AT
Copa Pelé – Legenden mit Schmäh

Copa Pelé – Legenden mit Schmäh

Alle 1 Staffeln und Folgen