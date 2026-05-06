Andi Ogris & Markus SuttnerJetzt kostenlos streamen
Copa Pelé – Legenden mit Schmäh
Folge 2: Andi Ogris & Markus Suttner
64 Min.Folge vom 06.05.2026
In der zweiten Folge unseres Vodcasts wird’s richtig violett – und richtig nostalgisch! Mit Markus Suttner und Andi Ogris sind zwei echte Austria-Legenden zu Gast, die gemeinsam auf ihre beeindruckenden Karrieren zurückblicken.
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Copa Pelé – Legenden mit Schmäh
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Fußball
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4