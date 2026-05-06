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Copa Pelé – Legenden mit Schmäh

Andi Ogris & Markus Suttner

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 06.05.2026
Andi Ogris & Markus Suttner

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Copa Pelé – Legenden mit Schmäh

Folge 2: Andi Ogris & Markus Suttner

64 Min.Folge vom 06.05.2026

In der zweiten Folge unseres Vodcasts wird’s richtig violett – und richtig nostalgisch! Mit Markus Suttner und Andi Ogris sind zwei echte Austria-Legenden zu Gast, die gemeinsam auf ihre beeindruckenden Karrieren zurückblicken.

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