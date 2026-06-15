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Copa Pelé – Legenden mit Schmäh

Stefan Maierhofer & Ümit Korkmaz

Joyn ATStaffel 1Folge 4vom 15.06.2026
Stefan Maierhofer & Ümit Korkmaz

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Copa Pelé – Legenden mit Schmäh

Folge 4: Stefan Maierhofer & Ümit Korkmaz

60 Min.Folge vom 15.06.2026

In dieser Episode begrüßt Mario zwei echte Urgesteine des österreichischen Fußballs: Stefan Maierhofer und Ümit Korkmaz. Die beiden nehmen sich Zeit und plaudern offen über ihre ersten Schritte im Profifußball – wie alles begann, welche Menschen sie geprägt haben und was es wirklich bedeutet, den Sprung in den Profibetrieb zu schaffen.

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