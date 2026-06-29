Günter Neukirchner & Paul ScharnerJetzt kostenlos streamen
Copa Pelé – Legenden mit Schmäh
Folge 5: Günter Neukirchner & Paul Scharner
66 Min.Folge vom 29.06.2026
Moderator Mario Hochgerner hat zwei Herren eingeladen, die wissen, wie man einen Ball kickt – und noch besser, wie man darüber redet! Günter Neukirchner schwelgt in Erinnerungen an seine Zeit bei Sturm Graz und verrät, was es bedeutet, schwarz-weiß durchs Leben zu gehen. Paul Scharner hingegen hat sich die Welt ein bisschen weiter angeschaut: von den Anfängen bei Austria Wien, wo alles begann, über die norwegischen Fjorde bis tief ins Herz der Premier League.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Copa Pelé – Legenden mit Schmäh
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Fußball
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4