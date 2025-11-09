Zum Inhalt springenBarrierefrei
CopStories Staffel 4

CopStories (2/10): Arsch bleibt Arsch

ORF1Staffel 1Folge 2vom 09.11.2025
CopStories (2/10): Arsch bleibt Arsch

CopStories (2/10): Arsch bleibt ArschJetzt kostenlos streamen

CopStories Staffel 4

Folge 2: CopStories (2/10): Arsch bleibt Arsch

48 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Während sich die Ermittlungen im Fall des unbekannten Toten schwierig gestalten, hält zeitgleich ein dramatischer Fall von Kindesentführung sowie der Auftrag, sich speziell um Rad fahrende Verkehrsrowdies zu kümmern, die Polizei auf Trab. Endlich bringen neue Erkenntnisse Schwung in die Ermittlungen des Mordfalls - doch dann beginnt sich noch jemand für die Ereignisse im Asylwerberhaus zu interessieren. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohacsi) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Murathan Muslu (Valentin "Itchiy" Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Cornelius Obonya (Berischer) Roland Silbernagl (Michael Ganter) Gerhard Greiner (Seppi Ganter) Silvana Sansoni (Frau Schilling) Alev Irmak (Azra) Reinhold Moritz (Vickerl) Alechan Tagaev (Ali Abu-Jamal) David Oberkogler (Toni Rauper) Regie: Barbara Eder, Thomas Wolkerstorfer Buch: Guntmar Lasnig Bildquelle: ORF/Petro Domenigg

