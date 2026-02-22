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CopStories Staffel 4

CopStories (10/10): Und aus

ORF1Staffel 4Folge 10vom 22.02.2026
CopStories (10/10): Und aus

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CopStories Staffel 4

Folge 10: CopStories (10/10): Und aus

47 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Showdown in Ottakring: Leila und Itchy suchen verzweifelt nach Dana. Gleichzeitig versucht Berischer, die Stadt lebend zu verlassen, während Nadja Jasputinas Organisation weiter Jagd auf Liliana Kirkova und die Diamanten Sokolows macht. Parallel überschlagen sich die Ereignisse: Helgas Freund Heuberer wird festgenommen, Romans Freundin Bettina steht kurz vor der Geburt. Am Ende dieses Tages ist nichts mehr wie zuvor. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohacsi) Barbara Kaudelka (Patrizia Kratzer) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Murathan Muslu (Valentin "Itchiy" Janusovic) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Cornelius Obonya (Berischer) Marion Mitterhammer (Lydia Leitner) Susi Stach (Frau Dorfer) Dorka Gryllus (Nadja Jasputina) Reinhold Moritz (Vickerl) Alev Irmak (Azra) Ines Wallner (Liliana Kirkova) Alechan Tagaev (Ali Abu-Jamal) Regie: Umut Dag Buch: Mike Majzen Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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